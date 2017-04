Paura a Campo di Marte: trova il ladro in salotto 

Ladri sempre più spregiudicati. Ieri, intorno alle 20, un ladro è stato sorpreso dalla proprietaria nel salotto di un'abitazione di Via Stoppani. La donna, che si trovava in casa con il marito, era appena uscita dalla cucina quando si è trovava davanti il malvivente. Quest'ultimo è subito fuggito, passando dalla finestra che aveva forzato per entrare. Portati via 6 mila euro in monili in oro. Sul posto è poi intervenuta la polizia. Questo è il terzo caso nel mese di Aprile di furti in casa avvenuti mentre i proprietari si trovano dentro casa.