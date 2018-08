Campo di Marte: cardiopatico ubriaco perde la testa al pub

Ieri sera un 57enne tunisino è stato denunciato dopo aver dato in escandescenza all'interno di un pub di Viale Malta. L'uomo, ubriaco, si era tolto la maglietta e aveva cominciato ad infastidire i clienti motivo per cui è stato rischiesto l'intervento della polizia. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno richiesto l'intervento di un'ambulanza dopo aver capito che all'uomo - in forte stato di agitazione - era stato installato un pacemaker. Il 57enne, spacciatosi per un iracheno di 54 anni, ha offeso gli agenti per poi prendersela con i sanitari e una guardia giurata dell'ospedale. Una volta in questura è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza manifesta.