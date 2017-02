Campo di Marte, libera il cane contro i carabinieri per evitare il carcere

Ieri mattina trambusto in un appartamento di Via delle Cinque Terre dopo che i militari dell'Arma si sono visti venire incontro un pastore corso sguinzagliato dal padrone per difenderlo. I carabinieri si trovavano alla porta dell'uomo, 55enne partenopeo, in quanto il tribunale aveva disposto nei suoi confronti un aggravamento della misura cautelare. L'uomo infatti più volte non era stato trovato nella sua abitazione pur essendo in regime di arresti domiciliari.

Sin da subito le operazioni sono apparse difficoltose. L'uomo, non appena ha visto arrivare la gazzella, si era barricato in casa. I militari hanno provato a dissuaderlo ma non ci sono riusciti. Quindi hanno fatto intervenire i pompieri. Questi hanno aperto la porta. Il 55enne, per guadagnare la fuga, ha "lanciato" il cane di grossa taglia contro le forze dell'ordine. Fortuna ha voluto che i militari, conoscendo già il soggetto, avessero chiesto l'intervento di un veterinario dell’Asl. Con non poche difficoltà sono riusciti a fermare l'animale.

Intanto il padrone del cane era fuggito attraverso dei giardini condominiali. E' stato bloccato e portato nel carcere di Sollicciano oltre ad essere denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.