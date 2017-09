Campo di Marte, anziano sul lastrico a causa delle truffe

Da giugno ad agosto si è presentato più volte alla porta di un pensionato dicendo che i pagamenti di acqua, luce e gas effettuati in banca non erano andati a buon fine e che le bollette andavano quindi saldate in contanti. L'anziano ha creduto alla versione di quell'uomo, un 35enne lucano, noto per precedenti specifici, che ha prosciugato il 79enne della sua pensione.



L'allarme è scattato quando i figli della vittima hanno chiesto al padre dove stesse mettendo i soldi della sua rendita. Da qui il racconto e la segnalazione ai carabinieri. Una serie di raggiri che in pochi mesi hanno visto sparire 2200 euro dalla pensione del 79enne. Da quanto appurato, il malvivente, per carpire meglio la fiducia dell'anziano, rilasciava addirittura delle ricevute di pagamento scritte a mano.

Per questo i militari dell'Arma hanno organizzato un servizio d'appostamento volto a fermare il sedicente esattore di Publiacqua, Eni ed Enel. Così, quando il 35enne è tornato a bussare alla porta dell’anziana vittima, ha trovato ad accoglierlo anche i carabinieri di Campo di Marte che hanno visto l’uomo entrare all’interno dell’abitazione ed uscirne dopo pochi minuti. I militari lo hanno bloccato in possesso di 210 euro, somma che gli aveva consegnato la vittima poco prima. Continuano le indagini per identificare il complice che aveva accompagnato il 35enne, oltre a verificare eventuali altre truffe a danno di anziani.