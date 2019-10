Campo di Marte: evade dai domiciliari per comprarsi la cocaina 

Ieri sera i carabinieri di Campo di Marte hanno arrestato un 21enne marocchino e un 40enne fiorentino, entrambi pregiudicati, dopo averli sorpresi durante una compravendita di droga nel corso del servizio di controllo delle persone sottoposte ai domiciliari.



I militari, dopo il controllo in casa del 40enne, hanno atteso qualche minuto all'esterno dell'abitazione. Un'intuizione che si è rivelerà fondata. Dopo qualche minuto, infatti, la compagna del 40enne è uscita per gettare la spazzatura rimanendo poi in strada a guardarsi intorno. Una volta rientrata, è uscito il compagno con il volto parzialmente travisato.



I militari lo hanno seguito a distanza e dopo pochi metri lo hanno visto confabulare, nascosto dietro i cassonetti dell’immondizia, con un cittadino nordafricano con cui aveva pattuito precedentemente l’acquisto di sostanza stupefacente. All’atto dello scambio i carabinieri li hanno bloccati entrambi: indosso al cittadino nordafricano sono stati trovati 3 grammi di cocaina e 120 euro in contanti, soldi ritenuti provento dell’illecita attività.

Durante la stesura degli atti di arresto i carabinieri hanno visualizzato sul cellulare del nordafricano numerose chiamate, notando anche quella del fiorentino sopraggiunta poco prima dell'incontro. Per entrambi è quindi scattato l’arresto, evasione per il fiorentino e spaccio di sostanze stupefacenti per il marocchino. I due arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa della direttissima.