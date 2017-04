Campeggio di Rovezzano, il consigliere: “Irregolarità, perché i lavori vanno avanti?”

Dopo lo stop ai lavori al camping di Rovezzano, imposto dal Comune ai costruttori una settimana fa per irregolarità sulle 'casette', il caso torna in consiglio comunale, con il consigliere Tommaso Grassi (Sinistra Italiana) che attacca: “Forse i controlli andrebbero fatti meglio. Appena sono state controllate la autorizzazioni definitive sono state scoperte irregolarità, controllate anche le autorizzazioni provvisorie”.

“Si scopre ora che qualcuno ha cercato di fare il furbo – prosegue Grassi -. Quel campeggio ha molto più il sapore di un villaggio turistico che di un camping tradizionale. E non è la prima volta che i soci gestori vanno sui giornali per iniziative connesse a indagini, inchieste o per persone indagate che parlano di loro. Abbiamo filmato e fatto fotografie di camion che hanno portato nuove casette anche dopo lo stop ai lavori, perché i lavori proseguono nonostante lo stop? Come intende controllare ora l'amministrazione?”.

“Abbiamo dato le autorizzazioni in base al piano strutturale e al regolamento urbanistico. Abbiamo fato verifiche dopo alcune segnalazioni e con un'ordinanza abbiamo sospeso i lavori di realizzazione per difformità rispetto ai permessi di costruzione. Continueremo a controllare”, ha risposto l'assessore all'urbanistica Giovanni Bettarini, garantendo attenzione da parte dell'amministrazione.