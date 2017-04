Camping a Rovezzano: il Comune blocca i lavori 

Sospesi dal Comune i lavori di realizzazione del nuovo camping di Rovezzano con un provvedimento ad hoc. La notizia è stata comunicata dall'assessore all'Urbanistica, Giovanni Bettarini, in Consiglio comunale rispondendo ad un question time.

Palazzo Vecchio infatti ha riscontrato difformità rispetto al permesso a costruire rilasciato alla società Figline agriturismo spa, guidata dal gruppo Cardini. Una discrepanza tra carte e lavori che gli uffici hanno riscontrato soprattutto sulle cosiddette casette mobili del campeggio. Nel progetto autorizzato, infatti, le 'casette mobili' dovevano essere ancorate al terreno. Invece le strutture sarebbero rimaste sulle ruote utili al trasporto. Senza interrarle però le strutture sarebbero aumentate in altezza. Dopo polemiche per l'impatto della struttura, sollevate in più occasioni, si è arrivati quindi allo stop dei lavori. Il campeggio doveva andare a sostituire anche quello del Piazzale Michelangelo.