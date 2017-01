Campi Bisenzio, fermato per un controllo: pugno in faccia a un carabiniere

Un giovane di 22 anni è stato arrestato ieri mattina con le accuse di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento aggravato.

Il giovane, di origini marocchine, si trovava ieri mattina, domenica 29 gennaio, in un bar di via Buozzi, a Campi Bisenzio, in compagnia di altre persone. Il gruppo, divenuto molesto, è stato segnalato ai carabinieri.

All'arrivo dei militari gli avventori del bar si sono dileguati, tutti tranne il 22enne, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine.

Il 22enne è stato portato in caserma per accertamenti. Nello scendere dall’auto di servizio, tentando di darsi alla fuga, il giovane ha sbattuto la portiera dell'auto contro un carabinieri, colpendolo con un pugno.

Il 22enne ha poi danneggiato una sedia e l'apparecchio per la foto-segnalazione. E' stato rinchiuso nel carcere fiorentino di Sollicciano.