Campi, tentano furto di rame in una cabina: rimane folgorato

Ieri notte i carabinieri sono intervenuti a Campi Bisenzio per un tentato furto all'interno di una cabina elettrica di una ditta dismessa, ubicata in via del Cantone. All'interno i militari hanno trovato un berretto in lana che presentava evidenti bruciature. Temendo che l'incauto ladro potesse essere rimasto seriamente ferito, sono state immediatamente avviate le indagini che hanno permesso di identificare - e denunciare - due fratelli romeni residenti a Prato che avevano tentato il colpo, cercando di asportare il rame contenuto all'interno di un trasformatore elettrico.

I militari, controllando i ricoveri presso gli ospedali della regione, sono riusciti a risalire all'identità dei due fratelli. Dei due, il più giovane, è rimasto difatti gravemente ferito ed accompagnato, con modalità in corso di accertamento, presso un ospedale di Pisa ove versa in gravi condizioni.