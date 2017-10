Campi, continua il contrasto al trasporto abusivo di scarti tessili

Nuovo intervento dei carabinieri nella Piana fiorentina per contrastare il trasporto non autorizzato di rifiuti speciali. Ieri notte i militari di Signa hanno denunciato un 52enne cinese, già noto alle forze di polizia, fermato in località Capalle (Via Cellini). L'uomo stava trasportando 12 sacchi in cellophane al cui interno vi erano 550 chili di scarti di lavorazione tessile. Il materiale rinvenuto ed il veicolo sono stati posti sotto sequestro.