Ieri sera una 31enne cinese è stata rapinata mentre camminava in Via Torricella. Due uomini, dopo averla minacciata con un coltello, le hanno strappato di mano la borsa con all'interno circa 500 euro. I due malviventi sono scappati facendo perdere le loro tracce. La vittima ha invece avuto bisogno di cure mediche. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Signa.