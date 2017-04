Campi Bisenzio: 28enne rapinato in strada

Ieri notte un cittadino cinese di 28 anni è stato rapinato da due uomini mentre si trovava in Via Torricelli. La coppia lo ha minacciato con un coltello, intimandogli di consegnare il denaro che teneva dentro una borsa. Per un valore di circa 3mila euro. Dopo la rapina i malfattori si sono dileguati a piedi nelle vie limitrofe facendo perdere le proprie tracce. Indagini in concorso da parte dei carabinieri di Signa.