Campi Bisenzio, rifiuti speciali portati via di notte

Ieri notte i carabinieri hanno denunciato un cittadino cinese di 27 anni sorpreso a bordo di un furgone carico di rifiuti tessili. L'uomo, operaio, era alla guida di un mezzo al cui interno sono stati recuperati 650 chili di scarti di lavorazione tessile. Il materiale rinvenuto ed il veicolo sono stati posti sotto sequestro.Il 27enne, già noto per aver commesso lo stesso tipo di reato, è stato denunciato per trasporto di rifiuti speciali non autorizzato.