Campi Bisenzio, liberati stabili occupati

I carabinieri hanno liberato due stabili, abbandonati, che erano stati occupati da un gruppo di cittadini marocchini. Il primo in Via Mamoli, zona La Prata, e la casa cantoniera in Via di Fibbiana.

Al termine del controllo sono stati identificati nove cittadini marocchini che, oltre ad essersi illegalmente insediati in una struttura, si era allacciati abusivamente alla corrente elettrica in strada. I locali, su cui pesa anche il rischio crolli e incendi, sono stati sgomberati. I nordafricani sono stati denunciati e per loro sono state avviate le procedure di espulsione vista l’illegale presenza sul territorio dello Stato