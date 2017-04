Campi Bisenzio, ruba vestiti da Zara: arrestata 21enne

Ieri pomeriggio, poco dopo le 16, i carabinieri sono intervenuti presso il negozio Zara all’interno del centro commerciale I Gigli, dove era stato segnalato un furto di capi di abbigliamento. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che l’addetto alla sicurezza ha notato una giovane donna che si aggirava con fare sospetto tra gli scaffali, e che la borsa che aveva al braccio aumentava sempre di più di volume.

Lo stesso, dopo aver visto la donna uscire dal negozio, è intervenuto fermandola e recuperando la refurtiva. Dentro la borsa, schermata per non fare attivare il dispositivo acustico delle barriere antitaccheggio, c’erano vari capi di abbigliamento per un valore di circa 450 euro. Si tratta di una 21enne di origini rumene, già nota per i suoi trascorsi, arrestata per furto aggravato. La merce rubata è stata riconsegnata al negozio.