Campi Bisenzio: trovato il cadavere di una donna / FOTO

Nel primo pomeriggio i carabinieri sono intervenuti in un'abitazione di San Piero a Ponti dove è stato trovato il cadavere di una donna. La casa in questione, posta su due piani, si trova in stato di abbandono e sarebbe in procinto di essere demolita. La scoperta del corpo è stata fatta dai proprietari della casa che erano entrati per verificarne lo stato e immediatamente hanno avvertito i carabinieri. Il cadavere è stato trovato in avanzatissimo stato di decomposizione. Il che fa presupporre che il corpo fosse lì da alcuni mesi.

Sul posto sono intervenuti i militari della compagnia di Signa, oltre al personale del nucleo investigativo e della sezione investigazioni scientifiche che stanno eseguendo rilievi approfonditi. Non sembra che ci siano segni di violenza sul corpo (nè di sangue) ma per una maggiore certezza e, soprattutto, per stabilire le cause del decesso, bisognerà attendere gli accertamenti clinici.

I militari dell'Arma all'interno del terratetto hanno trovato un letto, un tavolo e del cibo. Gli inquirenti suppongono quindi che la donna vivesse in modo abusivo nella struttura. In una stanza è stata ritrovata anche una borsa, al cui interno è stato ritrovato il documento di una 57enne polacca residente a Firenze. Sono in corso accertamenti per verificare se il documento d'identità appartenga alla persona trovata senza vita. Se fosse così si tratterebbe di una donna che per tempo ha svolto la mansione di badante. Il corpo è stato trasportato a medicina legale.