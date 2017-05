Campi Bisenzio: controlli in circoli e chioschi

Ieri mattina i carabinieri, coadiuvati dai militari del NIL e NAS, hanno effettuato accertamenti presso una casa vacanze ed un circolo AICS di via San Quirico, a cui sono poi state comminate sanzioni pari a 2.000 euro per carenze igienico-sanitarie.

Controlli anche in un chiosco di via San Quirico, qui è stato contestato l’impiego di due lavoratori sprovvisti di regolari contratti. Motivo per cui è stata notificata una sospensione temporanea dell’attività imprenditoriale.