Campi Bisenzio, cade l'intonaco a scuola: chiusa la Vamba

Stamani, a seguito del distacco di una parte dell'intonaco all'interno di un'aula, la scuola Vamba è stata chiusa in via precauzionale. L'amministrazione, in accordo con la Dirigenza scolastica, ha inoltre concordato di tenere chiusa la scuola, che fa parte dell'istituto comprensivo Giorgio La Pira, anche nei prossimi due giorni, in maniera tale da "poter intervenire immediatamente all'interno dell'aula e fare delle verifiche puntuali in tutte le aule dell'edificio".



Le verifiche sui soffitti sono cominciate da oggi e termineranno prima del rientro degli studenti dalle vacanze di Pasqua.