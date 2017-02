Campi Bisenzio: bimba colpita da artrite meningococcica 

Il Comune di Campi Bisenzio conferma la notizia di una bimba colpita da artrite meningococcica (in corso di tipizzazione) portata all'ospedale pediatrico Meyer per essere curata. La bambina frequenta la scuola materna Riccardo Valerio. L'azienda sanitaria ha già informato i medici di famiglia, i pediatri "libera scelta", la guardia medica e le farmacie del territorio.



"Le famiglie, il personale scolastico e della mensa e tutti i soggetti venuti a contatto con la bambina sono stati avvisati dalla scuola attraverso un comunicato dell'Azienda Sanitaria - precisa il Vicesindaco Roso - è stato attuato il protocollo previsto; invitiamo, in ogni caso, le famiglie a effettuare la profilassi".

"Non sono necessari interventi di disinfezione dei locali scolastici - si legge in una nota -, ma è sufficiente l'aerazione e la pulizia delle superfici e degli arredi". "La malattia meningococcica si trasmette per via aerea soltanto con il contatto ravvicinato, qui ndi il rischio contagio, comunque molto basso, è soltanto per coloro che hanno soggiornato per piů ore nella stessa stanza della malata".