Campi, a Spazio Reale 4 posti per il servizio civile regionale

La Fondazione Spazio Reale, anche quest'anno, apre le porte a ragazzi e ragazze che intendono partecipare al bando del Servizio Civile Regionale. Chi sceglie Spazio Reale avrà l'opportunità di entrare in contatto con il mondo degli eventi, dei corsi di formazione e delle attività ludico-educative. La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente on line, accedendo al sito dedicato e seguendo le apposite istruzioni. È possibile presentare la domanda tramite la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) rilasciata da Regione Toscana, o compilando l'apposita richiesta per ricevere l'abilitazione alla compilazione. Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae. Per maggiori informazioni scrivere a formazione@spazioreale.it oppure telefonare allo 055 899131. Segui tutti gli aggiornamenti della Fondazione Spazio Reale su Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.