Campeggio di Rovezzano, il Comune fa ripartire i lavori

Ripartono i lavori per la costruzione del campeggio a Sant'Andrea a Rovezzano. L'assessore comunale all'urbanistica, Giovanni Bettarini, ha comunicato ieri, mercoledì 12 aprile, di avere nuovamente concesso i permessi per la prosecuzione dei lavori, dopo che ad inizio aprile la stessa amministrazione comunale aveva imposto lo stop per difformità rispetto al progetto originario: le casette risultavano infatti più impattanti del previsto.

Ieri, dopo le nuve richieste da parte dei costruttori, Palazzo Vecchio ha concesso un nuovo via libera. Secondo alcune denunce, i lavori sarebbero continuati, specialmente di notte, anche durante le ultime due settimane, nelle quali era stato imposto lo stop alla costruzione.