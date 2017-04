Campeggio di Rovezzano, stop per abusi: ma i lavori continuano, di notte

Si riaccendono i riflettori su caso del camping di Rovezzano, in costruzione in riva all'Arno fino a pochi giorni fa, fino a quando il Comune di Firenze ha intimato lo stop per presunti abusi e presunte irregolarità e difformità rispetto al progetto originario.

Il caso è arrivato più volte in consiglio comunale. Il consigliere Tommaso Grassi (Sinistra Italia) ha chiesto all'amministrazione nell'ultimo consiglio spiegazioni “su quello che in realtà più che un camping sembra un villaggio turistico a tutti gli effetti”, chiedendo all'amministrazione di Palazzo Vecchio se fosse al corrente “del proseguimento dei lavori durante la notte, in violazione dello stop imposto”.

Poco ore fa, lo stesso consigliere Grassi ha postato una foto nel quale si vede un lungo tir trasportare le casette incriminate, in piena notte. “Guardate questa foto: anche se il Comune di Firenze ha bloccato i lavori al campeggio, di notte qualcuno infrange le regole. Più che un camping sembra un villaggio turistico immenso, lungo l'Arno, in area a rischio idraulico, con tanto di piscine, ristoranti e negozi. Insieme a tante, troppe casette prefabbricate. Il Comune chiude gli occhi di fronte a chi non rispetta leggi e regolamenti? Ricordo che il blocco dei lavori è per presunti abusi”.