Jumper si lancia con il paracadute dal Campanile di Giotto / VIDEO

Nuovo 'colpo' del noto jumper Maurizio Di Palma. Il 38enne di Pavia questa volta è riuscito a lanciarsi dal campanile di Giotto di Firenze. L'impresa risale al gennaio scorso, ma il video è stato pubblicato sul web solo ieri.

Come si vede dal video (in fondo all'articolo) il 38enne, dopo avere acquistato un regolare biglietto, è entrato nel campanile subito dopo l'apertura, intorno alle 8:30 del mattino. Nel video si vede Di Palma mentre sale gli scalini fino a circa 70 metri di altezza, dove scavalca le barriere di una finestra bifora per poi lanciarsi con il paracadute.

Di Palma non è nuovo a imprese del genere. In passato era già riuscito a lanciarsi dal Duomo di Milano, dalla Torre di Pisa, dal Colosseo, dal Campanile Basso delle Dolomiti, dalla Torre Eiffel di Parigi.

Anche questa volta è riuscito a eludere le misure di sicurezza, 'volando' dal campanile di Giotto. “Chiunque osservi il campanile di Firenze non può che rimanere affascinato dalla sua architettura e dalla sua struttura, un bel jumper anche dalla sfida che ha davanti a sé”, dice Di Palma nel video diffuso.

Dopo l'atterraggio al suolo, accanto al Duomo, si vede il jumper che raccoglie velocemente il suo paracadute e corre via, tra i pochi turisti della piazza a quell'ora del mattino. Fino a ieri, quando ha iniziato a girare sul web il filmato, all'Opera del Duomo non sapevano nulla di quanto accaduto mesi fa: beffate in pieno le misure di sicurezza.

VIDEO - Il lancio con il paracadute dalla cima del campanile di Giotto