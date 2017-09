SOS Mammuthus, la raccolta fondi per il restauro del fossile trovato nel Valdarno

Nell’autunno del 2016 nelle campagne di Terranuova Bracciolini (Ar) alcuni cacciatori individuarono le zanne di un elefante. Nei giorni successivi alla scoperta è iniziato lo scavo paleontologico, diretto dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Siena, Grosseto e Arezzo ed effettuato insieme all’Accademia Valdarnese del Poggio e il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze.

Lo scavo del Mammuthus meridionalis

Dopo alcune settimane di lavoro durante l'estate 2017 paleontologi ed archeologi scoprono le due difese (zanne), il cranio e l’ulna di un Mammuthus meridionalis - l’elefante che popolava il Valdarno quando il territorio era una savana circa 1 milione e mezzo di anni fa - oltre a ossa di altre faune. Per ora il reperto è stato protetto con una incamiciatura in poliuretano, legno e ferro, per poter essere trasportato dal sito di ritrovamento in un laboratorio adeguatamente attrezzato.

Il restauro

Le fasi del restauro prevedono l’eliminazione del “pane di terra” che ancora ingloba i reperti, la pulitura dettagliata, la prosecuzione del consolidamento, già iniziato in fase di scavo, l’integrazione delle parti abrase.

La campagna di raccolta fondi "SOS Mammuthus"

Il Mammuthus è un patrimonio di tutta la cittadinanza del Valdarno e proprio per questo, dopo il restauro, sarà collocato nelle Sale del Museo Paleontologico di Montevarchi, insieme alla collezione di fossili che raccontano il suo ambiente. Per poter sostenere le spese di scavo, estrazione, restauro e allestimento e il Mammuthus torni ad essere un patrimonio di tutti i valdarnesi, è necessario uno sforzo comune di istituzioni, imprese e cittadini che amano il territorio, in aggiunta alla rete di amici e sponsor che già stanno sostenendo parte del lavoro. Per questo da settembre 2017 si terrà una grande campagna di sottoscrizioni a sostegno del progetto: "SOS Mammuthus. Aspetta il tuo aiuto da oltre un milioni di anni".

Sul sito del Museo Paleontologico di Montevarchi e nelle piazze delle Feste del Perdono di settembre tutti i cittadini potranno conoscere l’iniziativa e contribuire a questa grande impresa. Chi contribuirà potrà partecipare alle votazioni per dare un nome al ‘nostro’ mammuthus: un piccolo segno che intende però rafforzare il senso di appartenenza di tutti cittadini al territorio e la consapevolezza di averne cura.