Camera con vista, proiezione speciale per il 30° anniversario

Una vista indimenticabile, anche a trent'anni di distanza. Tratto dall’omonimo romanzo di E.M. Forster, nel film di James Ivory è proprio la città di Firenze a farla da protagonista: accanto ai panorami mozzafiato e ai Lungarni, nel campione d'incassi "Camera con vista" s'intravedono persino i prati di Fiesole, sebbene alcune delle scene più famose siano state girate nella Villa di Maiano.

Era il 6 settembre del 1986 quando il film venne proiettato per la prima volta in Italia alla Mostra del Cinema di Venezia. Da quel momento, complici i 3 premi Oscar vinti (migliore sceneggiatura non originale, migliore scenografia e migliori costumi), è stato il film che, più di ogni altro, ha contribuito a diffondere l’immagine di Firenze nel mondo.

In occasione del trentennale, la città celebra questo importante anniversario con la proiezione della versione restaurata del film in inglese con sottotitoli in italiano. L'appuntamento è il 5 ottobre alle ore 20.30 presso il Cinema Odeon Firenze dove, in collaborazione con Comune di Firenze, La Compagnia, The British Institute of Florence e New York University, si terrà la serata di gala con la proiezione di "Camera con vista" ala presenza del regista James Ivory e degli attori Julian Sands ed Helena Bonham Carter.

Al centro della vicenda l'appassionata storia d'amore fra Lucy Honeychurch (Helena Bonham Carter) e George Emerson (Julian Sands), che comincia a Firenze in un albergo del centro storico. Una storia indimenticabile, ambientata nella città più bella del mondo: dove, come ricorda una celebre battuta del film, "è ben triste che tu debba avere una camera senza vista”.