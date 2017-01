Maltempo, il vento forte sferza ancora la città ma l'allerta cala  

Si attenua l'allerta vento forte a Firenze. Alla 12 si è passati dal codice arancione a quello giallo (il cosiddetto livello di 'vigilanza') che, secondo il nuovo bollettino del centro funzionale regionale, terminerà alle 13 di domani, giovedì 19 gennaio. A seguito dell'allerta arancione il Comune aveva disposto per oggi la chiusura di parchi, giardini e cimiteri comunali. Addittura lungo il tracciato della tramvia è stata sospesa la fermata Cascine, all'interno del parco cittadino, per "motivi di sicurezza legati al maltempo e al forte vento".



L'allerta riguarderà, naturalmente, non solo il Comune di Firenze anche una zona più vasta che comprende quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.



A Firenze, al momento, il Lamma ha registrato la raffica più forte subito dopo la mezzanotte: il vento è arrivato a soffiare fino a 76,2 chilometri orari. Da quel momento non si sono registrate raffiche più forti.



METEO TOSCANA:una profonda bassa pressione sul Tirreno centro-meridionale si attenua gradualmente, mantenendo però ancora attivo il flusso di correnti orientali.

VENTO: oggi, mercoledì, vento forte di Grecale in progressiva attenuazione dal pomeriggio-sera. Attese raffiche fino a 100 km/h sulla costa e sui rilievi, fino a 50-70 km/h sulle pianure. Domani, giovedì, vento in ulteriore attenuazione, ma ancora possibili raffiche fino a 70-80 km/h sulla costa, 80-100 km/h sui crinali, 40-60 km/h sulle pianure.

NEVE: oggi, mercoledì e domani, giovedì, locali deboli deboli nevicate su Alto Mugello, Casentino e alta Val Tiberina con accumuli non significativi.

GHIACCIO: oggi, mercoledì, e domani, giovedì, locale formazione di ghiaccio sulle zone appenniniche interessate dalle nevicate.

Tendenza: venerdì vento in ulteriore attenuazione e tempo in miglioramento.