Calenzano, sversamento illecito di rifiuti: denunciati per la terza volta

La notte scorsa i carabinieri di Signa hanno fermato, per la terza volta, una coppia di cittadini cinesi sorpresi a bordo di un furgone che trasportava 45 sacchi contenenti scarti di lavorazioni tessili. Il materiale rinvenuto all'interno del veicolo, per un peso di 1.125 kg, è stato sottoposto a sequestro. Sono in corso ora degli accertamenti per verificare la provenienza degli scarti tessili. Il fenomeno dello sversamento illecito di rifiuti, particolarmente presente nella provincia di Prato, si sta diffondendo anche nel comprensorio fiorentino tanto che di ricente è stato oggetto di una riunione tra prefetti e vertici delle forze dell'ordine per studiare delle forme di contrasto più efficaci.

Dall'inizio dell'anno l'Arma ha intensificato i controlli nella zona di Sesto Fiorentino e Signa, soprattutto di notte, svolgendo una costante opera di controllo dei mezzi che circolano nelle zone a rischio, e riuscendo in una decina di casi a sorprendere furgoni, quasi sempre guidati da cittadini cinesi, pieni di sacchi contenenti scarti di lavorazioni tessili.