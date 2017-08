Calenzano, scoperti con 1600 chili di scarti tessili

Ieri notte i carabinieri hanno denunciato due operai cinesi, di 25 e 31 anni, trovati a caricare sacchi di scarti di lavorazione tessile all'interno di un furgone. L'Arma aveva predisposto il servizio di controllo del territorio dopo una serie di segnalazioni. La coppia è stata sorpresa con 39 sacchi in cellophane contenenti scarti di lavorazione per un peso di 1.600 kg. Il materiale rinvenuto ed il veicolo sono stati posti sotto sequestro. La coppia è stata denunciata in stato di libertà per trasporto non autorizzato di rifiuti speciali.