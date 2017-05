Calenzano, rifiuti tossici a cielo aperto: area sotto sequestro | FOTO

Rifiuti periclosi a Calenzano. A scoprirli sono stati i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Ceppeto (Firenze), durante un’attività di controllo nel Comune di Calenzano. Hanno ispezionato un’azienda per un controllo amministrativo sulla gestione dei rifiuti e sulla dovumentazione necessaria.

La verifica ha dato modo di accertare che i rifiuti prodotti dall'azienda erano stati stoccati in un’area esterna in maniera difforme da quanto previsto dalla normativa vigente: risultavano privi di identificazione. In particolare i rifiuti pericolosi erano privi di cartellonistica e etichettatura recante le relative indicazioni di pericolo.

Inoltre i rifiuti polverulenti (sabbie), derivanti dalla lavorazione di alcuni prodotti e contenuti in circa 900 sacchi, sono stati depositati all'aperto in assenza di un’adeguata protezione dagli agenti atmosferici e sono risultati cancerogeni e tossici dalle analisi dei campioni. Alcuni sacchi risultano visibilmente danneggiati con fuoriuscita del rifiuto e con conseguente dispersione nell'ambiente circostante.

I carabinieri hanno denunciato il titolare dell'azienda e l'area è stata messa sotto sequestro per stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, in assenza del titolo autorizzativo previsto ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/06.