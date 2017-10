Ieri sera, intorno alle 22, rapina all'interno di una sala slot di Via Vittorio Emanuele. Un uomo è entrato nel locale con in testa una calzamaglia e in mano un coltello. Con la lama ha minacciato il titolare e si è fatto consegnare l'incasso, circa 2mila euro. Quindi è fuggito. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Signa.