Calenzano, maltrattamenti sugli animali: denunciato 

Ieri i carabinieri e la polizia municipale di Calenzano sono intervenuti nei pressi dell'ex cava di Macia dove erano stati segnalati degli animali maltrattati. Qui sono stati trovati due cani, American Staffordshire Terrier, e una 35 piccioni tenuti in pessime condizioni tra rifiuti e strutture fatiscenti.



Il primo cane è stato trovato all'interno di un trasportino da auto senza ne cibo ne acqua. Il secondo in una struttura in legno. All'interno della quale vi erano feci oltre a mattoni e pesi da palestra. All'interno di due gabbie sono stati trovati i piccioni, accanto a due scheletri di volatili. I cani sono stati sequestrati e consegnati al servizio veterinario dell’ASL, mentre per i piccioni sono state impartite precise disposizioni per ampliare lo spazio vitale.



Sul posto è stata rilevata la presenza di una struttura precaria, in legno, realizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico. Denunciato il proprietario degli animali, un cittadino romeno ora deferito all'autorità giudiziaria per maltrattamenti di animali.