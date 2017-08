Calenzano, furto su auto dentro il deposito giudiziario 

Ieri notte i carabinieri hanno fermato due uomini, un 30enne romeno e un 46enne del luogo, sorpresi dopo aver rubato un autoradio all'interno del deposito giudiziario di via Dante Alighieri. I due, entrambi già noti per i loro trascorsi, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso.



Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che la coppia avevano lasciato l'auto, una Fiat Punto, in un parcheggio vicino. Poi il romeno si era intrufolato dentro il deposito mentre l'altra attendeva fuori. Dopo pochi minuti è uscito con in mano uno stereo, asportato da una Punto che era custodita all’interno dello stabile, istallandolo sulla loro vettura. Lo stereo, recuperato, è stato restituito alla società che gestisce il sito. I due sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza e messi a disposizione della magistratura fiorentina.