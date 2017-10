Ieri i carabinieri hanno denunciato un 46enne fiorentino in quanto si sarebbe reso responsabile di aver incendiato tre mezzi all'alba del 1 ottobre tra via del Lavoro e via degli Artigiani. I militari dell'Arma sarebbero risaliti a lui, che peraltro sarebbe già sottoposto a libertà vigilata, grazie a testimonianze e controllando i sistemi di videosorveglianza. Si indaga sui motivi del gesto.