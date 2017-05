Calenzano, sorpresi con 8 chili di cocaina al casello dell'A1

Ieri mattina i carabinieri hanno arrestato una coppia, un 28enne albanese e una ragazza georgiana, al casello di Calenzano lungo l'autostrada A1. I militari di Borgo San Lorenzo si erano insospettiti dopo aver notato fuoriuscire dal cruscotto dell'auto fermata, una Mercedes, un filo elettrico. A questo si sono aggiunti i trascorsi dell'uomo, in passato già tratto in arresto per reati inerenti gli stupefacenti.



I militari hanno portato l'auto sotto uno scanner delle dogane, potendo così rilevare un’intercapedine sotto la scocca. All’interno della quale erano nascosti sette panetti di cocaina del peso di 8,2 chilogrammi. I due fermati sono stati accompagnati presso le case circondariali di di Livorno e Pisa.