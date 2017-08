Caldo record: nuova allerta rossa, temperature saliranno ancora

Caldo da codice rosso anche domani, giovedì 3 agosto, a Firenze. Lo annuncia il nuovo bollettino della protezione civile del Comune sulla base delle previsioni biometeo del Cibic, il Centro Interdipartimentale di Bioclimatologia dell'Università di Firenze.

Ieri a Firenze si sono superati i 41° effettivi di temperatura, con le temperature percepite che hanno superato i 50°, il picco di calco potrebbe però essere domani, con temperature previste ancora in aumento.

Le temperature torride di questi giorni hanno spinto in alto anche l’ozono che ieri ha superato la soglia di informazione con un valore 193 microgrammi per metro cubo d'aria, oltre la soglia prevista come media oraria (180). Lo sforamento è stato registrato dalle centraline di Settignano.

Il sindaco Dario Nardella ha emesso un avviso alla popolazione per evitare attività all'aperto nelle ore più calde della giornata, soprattuto ai soggetti più sensibili (bambini, anziani, asmatici).