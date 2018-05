Caldo record ad aprile

Non inganni il tempo instabile degli ultimi giorni: per il Consorzio Lamma il mese di aprile, conclusosi da una settimana, è risultato il secondo aprile più caldo dal 1955, con solo un decimo di grado in meno rispetto all’aprile del 2007.

Temperature

“La nota caratteristica di questo aprile è stato senza dubbio il caldo che, soprattutto negli ultimi giorni del mese, ha portato temperature quasi estive sulla nostra regione”, si legge sulla pagina web del Consorzio, che segnala come, “se l'anomalia di temperatura (nel periodo 1981-2010) a livello regionale si attesta su +2.7 °C nei valori di temperatura media, quella relativa ai valori massimi segna un +3.3 °C”.

E’ soprattutto nella terza decade del mese che i valori di temperatura sono stati molto più alti del normale e più tipici della seconda decade di giugno.

Sempre secondo quanto scrive il Lamma, a Firenze in aprile la temperatura media sarebbe stata di +2,9 °C rispetto alle medie registrate negli ultimi 30 anni (temperature medie sopra la norma registrate in tutta la Toscana: +2,5°C Arezzo, +2,6°C Pisa, +2,8°C Grossetto).

Il Lamma scrive infine che “a livello italiano e secondo l'ISAC-CNR (Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima) lo scorso mese di aprile è stato il più caldo a partire dal 1800 con una anomalia di temperatura complessiva di +3.5 °C rispetto alla climatologia 1971-2000”.

Piogge

Le piogge in aprile, sempre stando a ciò che scrive il Consorzio Lamma, risultano inferiori alla media del mese, ma dall’inizio dell’anno le piogge sono invece molto superiori alla media del periodo 1981-2010 (a Firenze precipitazioni +60%).