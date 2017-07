Caldo, nuova allerta: verso una tra le settimane più bollenti

Dopo alcuni giorni più freschi, soprattutto la notte, le temperature su Firenze torneranno a salire bruscamente a partire da lunedì prossimo, 31 luglio, giorno per il quale la protezione civile del Comune ha emesso un'allerta per codice giallo.

Già da domani, sabato 29 luglio, sono comunque previste in rialzo sia le massime che le minime, con queste ultime che a partire da martedì potrebbero restare stabilmente per diversi giorni sopra ai 20°. Le massime invece sfioreranno, e forse toccheranno, i 40° per più giorni di seguito. Tutta la prossima settimana si annuncia tra le più calde finora registrate.

Sempre validi i consigli per la popolazione, soprattutto per anziani, bambini e soggetti fragili, che sono a disposizione sul sito della protezione civile.

Gli anziani e i loro familiari in caso di bisogno possono chiamare il segretariato sociale all' 800.50.82.86 il lunedì, il martedì, il mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13.