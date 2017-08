Caldo, prosegue l'emergenza: nuovo “codice rosso”

Prosegue l'emergenza caldo in città. Il nuovo bollettino della protezione civile del Comune, sulla base delle previsioni biometeo del Cibic, il Centro Interdipartimentale di Bioclimatologia dell'Università di Firenze, ha emesso un nuovo codice rosso, per il terzo giorno consecutivo a Firenze, per la giornata di domani, venerdì 4 agosto.

In questi giorni molte zone d'Italia, Firenze compresa, stanno vivendo i giorni più caldi dell'anno: in numerose località le colonnine di mercurio hanno toccato record di calore. Nei giorni scorsi a Firenze sono stati superati i 41° effettivi, con le temperature 'percepite' arrivate oltre i 50.

Sempre validi quindi i consigli per la popolazione, soprattutto anziani, bambini e soggetti fragili, a disposizione sul sito della protezione civile. In caso di bisogno contattare il segretariato sociale chiamando il 800508286 il lunedì, il martedì, il mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13.