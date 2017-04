Calcio storico, ora si studia a scuola: c'è anche il voto in pagella

A lezione di calcio storico sui banchi del liceo. Allo scientifico Gobetti-Volta parte il corso dedicato allo storico gioco, con un modulo di due ore a settimana per 30 ore complessive. Lezioni teoriche e pratiche, in aula e sul campo di allenamento, con tanto di voto in pagella.

L’iniziativa partirà mercoledì 26 aprile nel triennio dell'indirizzo sportivo del liceo di Bagno a Ripoli e durerà in via sperimentale fino a fine anno. “L'iniziativa mira a far crescere e radicare il calcio storico e le tradizioni fiorentine”, commenta l'assessore allo sport Andrea Vannucci.

Nella materia 'Calcio storico' rientreranno lezioni su Calcio storico, partita dell'assedio, Medioevo e Rinascimento, sferomachia greca (antenato di calcio e rugby) e sulla storia di Firenze vista attraverso la tradizione del Calcio storico. Resta una domanda: con il 5 in 'Calcio storico' si rischierà la bocciatura?