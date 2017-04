Calcio storico verso il sorteggio: aumentano i posti, sale il prezzo

Sale l'attesa per il sorteggio delle semifinali di giugno del Calcio storico, che sarà effettuato alle 10 di domenica mattina, Pasqua, 16 aprile, in Duomo, prima del tradizionale scoppio del carro pasquale. Le novità di quest'anno sono state presentate ieri in Palazzo Vecchio.

Aumentano, rispetto ai circa 4.500 dello scorso anno, i posti disponibili: saranno 294 in più. Saranno messi in vendita anche 40 biglietti vip a 500 euro ciascuno, per aumentare l'incasso da destinare allo sviluppo futuro della manifestazione stessa.

Anche quest'anno nella vendita dei biglietti sarà data precedenza ai tifosi dei Colori: la vendita partirà prima nei botteghini e poi online, per favorire chi si trova sul territorio. Confermata anche la scelta del limite di sei biglietti a transazione per evitare l’acquisto di pacchetti da rivendere.

Per l’edizione 2017 del torneo di San Giovanni aumentano di 27 euro il prezzo relativo alla vendita e prevendita del settore tribuna d’onore centrale; di 17 euro i settori tribuna d’onore laterale; di 12 euro i settori tribuna numerata; di 7 euro i settori tribune popolari.

Questi i prezzi: tribuna d’onore centrale 45 euro + prezzo vendita e prevendita 35 euro; tribuna d’onore laterale 35 euro + prezzo vendita e prevendita 25 euro; tribuna numerata 20 euro + prezzo vendita e prevendita 20 euro; tribune popolari 15 euro + prezzo vendita e prevendita 14 euro.

“La manifestazione sta suscitando grande interesse non solo a Firenze ma in tutto il mondo – commenta l'assessore allo sport Andrea Vannucci -. Lo testimoniano le prossime trasferte di Marsiglia e dei bandierai degli Uffizi a New York, oltre che i 10milioni di telespettatori che negli Usa hanno visto il documentario sulla scorsa edizione”.