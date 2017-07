Calcio storico fiorentino: a Brescia nasce la prima squadra non toscana

Il Calcio storico esce dai confini di Firenze e della Toscana. Il tradizionale gioco, che in giugno vede i quattro colori battersi in Santa Croce, adesso parla anche bresciano. Si fanno chiamare i “Neri” di Brescia, e sarebbero pronti a entrare scalciando nell'olimpo del calcio in costume. Sarebbe la prima squadra forestiera, la prima squadra non autoctona, non toscana.



Tutto è cominciato circa un anno fa, con una partita amichevole – racconta a Bresciatoday il capitano Cristian Cantarini – “tra ragazzi di Brescia e con le regole adattate all'evento”. Fu una gran fatica, ma portò anche soddisfazione tanto da chiedere al popolo di Facebook “se ci fosse qualcuno interessato a condividere questa esperienza”. E qualcuno è arrivato: mister Lorenzo Frittelli, che oggi è il coach dei Neri di Brescia, un ex “calciante” dei Rossi di Santa Maria Novella. “Ci ha proposto un'amichevole proprio con i Rossi e si è offerto di allenarci”. Amichevole saltata, “per la vicinanza al torneo ufficiale”, ma subito recuperata: invece dei Rossi di Firenze, i Draghi Verdi della Palla Grossa di Prato.



Sabato scorso: un pezzo di storia scritto con il sangue e con i denti. “Per la prima volta nella storia una squadra non fiorentina è scesa in campo a Firenze per mettersi alla prova in questo meraviglioso gioco”, spiega ancora Cantarini. “Un'esperienza incredibilmente positiva, una partita dura ma sportiva e leale”.