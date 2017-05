Calcio femminile: Fiorentina campione d'Italia davanti a 8.000 persone

Nella partita in cui la società ha aperto le porte dello stadio Artemio Franchi la Fiorentina si è laureata matematicamente, per la prima volta nella sua storia, campione d'Italia del calcio femminile. Nella penultima giornata di campionato, infatti, la formazione viola si è imposta per 2-0 sul Tavagnacco portandosi a +8 sul Brescia secondo in graduatoria, fermato sull'1-1 dal Mozzanica.

La Fiorentina ha fatto capire subito le sue intenzioni sbloccando il risultato al 2' con Caccamo. Il raddoppio di Bonetti è arrivato al 26' della ripresa. E' il primo scudetto della squadra femminile viola nata appena due anni fa e allenata da Sauro Fattori. ''E' un progetto nato dal niente, siamo molto soddisfatti anche perché siamo stati i primi'', ha detto il presidente Andrea Della Valle. In tribuna, insieme ad ottomila tifosi, c'erano anche il ministro dello Sport Luca Lotti, il direttore generale della Figc Michele Uva e il sindaco di Firenze Dario Nardella.