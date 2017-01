Cade in Arno e rischia di congelare: salvato dai sommozzatori

La scorsa notte una squadra del comando dei vigili del fuoco di Firenze e una del nucleo sommozzatori sono intervenute in Arno, presso il Ponte Santa Trinita, per il recupero di una persona caduta in acqua. L'uomo, di nazionalità filippina, è stato prima messo in sicurezza dai sommozzatori, per poi essere recuperato. Trovato in evidente stato di ipotermia, è stato affidato ai sanitari del 118 per le cure del caso.