Via Filangieri, giù dal terzo piano: grave 23enne

E' ricoverata in prognosi riservata, in terapia intensiva, all'ospedale di Careggi, la ragazza di 23 anni caduta ieri sera, 26 luglio, dalla finestra di un appartamento al terzo piano di via Filangieri, nei pressi di via Faentina.

Sul posto, oltre all'ambulanza del 118, è giunta la polizia. Non si esclude che si sia trattato di un gesto volontario, ma la dinamica dell'accaduto è da ricostruire.

All'arrivo della polizia sarebbero stati presenti, a quando è dato sapere al momento, anche il coinquilino della giovane, ascoltato dagli agenti, e un amico, arrivato dopo il fatto. La 23enne, di origine nigeriana, resta in gravi condizioni.