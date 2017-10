Cerreto Guidi, cade da cavallo: grave 17enne

Una ragazza di 17 anni è stata sbalzata dal proprio cavallo ieri pomeriggio, cadendo rovinosamente a terra, in un centro ippico a Lazzeretto, nei pressi di Cerreto Guidi.

La ragazza è stata soccorsa prima da un'ambulanza, poi è stato deciso il trasferimento d'urgenza in elicottero all'ospedale fiorentino di Careggi. La giovane si sarebbe fratturata una gamba e non è per fortuna in pericolo di vita.