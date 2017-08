Cade dalla finestra, bimbo di 20 mesi grave al Meyer

E' in prognosi riservata, ricoverato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, in gravi condizioni, definite “stabili”, il bimbo di 20 mesi caduto questa mattina, intorno alle 6, dalla finestra di un primo piano di un appartamento della Caritas ad Arezzo.

Nell'appartamento erano presenti la mamma 35enne, due gemellini di 20 mesi e un altro fratellino più grande.

Secondo le ricostruzioni effettuate fino a questo momento, il piccolo, mentre la madre dormiva, sarebbe salito su una sedia, poi su un tavolo vicino posizionato accanto alla finestra e da qui sarebbe caduto di sotto, con una caduta di 5 metri.

Il bimbo è stato trasportato al Meyer in elisoccorso. Sul posto oltre al 118 è intervenuta anche la polizia. Il pm di turno ha disposto il sequestro dell'appartamento, e ha disposto che gli altri figli siano dati in affido provvisorio. La mamma è stata ascoltata come testimone dalla polizia.

E' il terzo caso in pochi giorni di bimbi coinvolti in gravi incidenti e ricoverati al Meyer, dopo il bambino di 2 anni caduto dal letto a Cortona e il piccolo di 17 mesi investito dall'auto del nonno.