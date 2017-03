Piagge, scivola in una palazzina occupata. Trasportato in codice rosso

In zona le Piagge a Firenze nella mattina di sabato 18 marzo la polizia è intervenuta con il personale del 118 per soccorrere un ragazzo tra i 30 e i 35 anni che è scivolato dal terzo al secondo piano in una palazzina occupata.

L'uomo ha riportato una frattura al cranio, è stato trasportato in codice rosso al Poliambulatorio Cto di Firenze dove è stato operato.