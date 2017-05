Caccia al tesoro in città tra le fermate dell'autobus: Nardella fa il primo indovinello / VIDEO

In palio accessi gratuiti a musei e teatri fiorentini. A dare il primo indizio è il sindaco Nardella: “Se la fermata vuoi trovare non ti devi scoraggiare, al luogo sperato sei vicino, cerca allora un mezzo boccale di vino”

Far conoscere le bellezze artistiche della città attraverso una 'caccia al tesoro' innovativa dove il 'tesoro' sono le fermate dell'autobus e gli indizi le informazioni sui quartieri dove le fermate si troveranno. E' il progetto 'Trova la fermata. Scopri Firenze' promosso dall'emittente fiorentina Radio Firenze grazie all'accordo con LMF ITALIA, concessionaria di ATAF Spa, che permetterà alla radio di intitolare, con il suo nome, 11 fermate della città. Ogni mese, per un anno, una delle circa 2.500 fermate prenderà il nome di Radio Firenze e attraverso i canali social e il coinvolgimento di personaggi noti della città, la Radio darà qualche indizio su dove si trovano le fermate. A dare il primo indizio è il sindaco Dario Nardella con un simpatico video: “Se la fermata vuoi trovare non ti devi scoraggiare, al luogo sperato sei vicino, cerca allora un mezzo boccale di vino”.



Chi troverà la fermata e invierà la sua foto tramite WhatsApp al numero della radio 3929-954-954 vincerà i premi messi in palio ogni mese che saranno resi noti sulla pagina Fb. E saranno premi che avranno come obiettivo quello di incentivare l'interesse dei giovani verso il patrimonio artistico e culturale della città grazie alla disponibilità di importanti realtà del territorio che hanno deciso di aderire all'iniziativa concedendo ingressi omaggio e altro ancora. La prima fermata su cui sarà scritto il nome di 'Radio Firenze', sarà allestita il 29 maggio, gli indizi arriveranno sui canali social della radio, su Facebook e Twitter. Fra i premi messi in palio, per questa prima 'caccia' saranno ingressi omaggio al Grande Museo dell'Opera del Duomo.