Busvia, ecco il progetto: 14 fermate tra piazza Libertà e Firenze Sud

Via libera alla partecipazione al bando europeo del 'Jumbo Bus'. E’ stata approvata ieri mattina dalla giunta di Palazzo Vecchio la delibera dell’assessore Lorenzo Perra alla proposta progettuale sul programma Urban Innovative Action – Firenze Urban Bus per accedere ai finanziamenti europei legati alla mobilità sostenibile, per un massimo di 5 milioni di euro a progetto.

La giunta ha quindi approvato il progetto per partecipare a questo bando e richiedere i finanziamenti europei per finanziare la prima parte del progetto.

L’idea è quella di realizzare un corridoio di trasporto con autobus elettrici quale risposta a breve/medio termine di connessione intermodale.

Il progetto del Jumbo bus elettrico dal centro all’area sud-est della città (da piazza della Liberà a viale Europa), non è quindi una proposta alternativa alla tramvia ma bensì una proposta in attesa della tramvia.

Con questo innovativo bus si prevede infatti di realizzare un sistema di trasporto elettrico, veloce, su gomma, ad alto carico di passeggeri, in corsia riservata, con 14 fermate e con una frequenza nelle ore di punta di 5 minuti, per un obiettivo di 6 milioni di passeggeri l’anno. L'ipotesi prevede, come ha detto Nardella, prevede la possibilità di un tunnel sottorraneo.