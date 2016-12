Bus turistico resta incastrato in via Finiguerra | FOTO

Bus "mammut" in centro, torna la polemica. Dopo quella che ha riguardato i bus a due piani per i tour di Firenze, ora tornano alla ribalta i pullman turistici. L'ultimo episodio in via Maso Finiguerra (nella foto), dove un autobus è rimasto incastrato causando il blocco della strada. "Siamo alla solita storiella demenziale dei bus che vengono fatti entrare in centro quando sono decenni che nessuno si preoccupa di realizzare dei parcheggi scambiatori fuori dalla città. I bus dinosauri però devono stare lontano dalle città", commentano gli attivisti del comitato "Palomar".

In via Palazzuolo, a poca distanza da questa zona, l'amministrazione comunale ha a più riprese annunciato l’installazione di una porta telematica per il controllo degli accessi Ztl in via Santa Lucia, angolo via Il Prato. Provvedimenti di cui però non si conosce ancora la data di attuazione. Per permettere la massima protezione al quadrante comprensivo di via Palazzuolo, via Maso Finiguerra e degli Orti Oricellari si provvederà a modificare l’assetto viario con inversione di alcuni sensi di marcia all’interno della Ztl.